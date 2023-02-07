Актера из «Улицы разбитых фонарей» могут посадить на 15 лет

Актер Радмил Хайрутдинов, известный российскому зрителю по роли в 15-м сезоне знаменитого сериала «Улицы разбитых фонарей» задержан ночью в столице.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, внимание полиции привлекло странное поведение пассажира ночного такси. Автомобиль, на заднем сидении которого находился актер, остановили около четырех часов утра. В ходе досмотра был обнаружен пакет с наркотиками общим весом около восьми граммов.

Задержанный чистосердечно признался, что действительно возвращается со сделки, на которой купил наркотики у незнакомца. Часть Хайрутдинов употребил на месте сделки, а часть оставил на потом. Теперь актеру грозит до пятнадцати лет колонии. Возбуждено уголовное дело.