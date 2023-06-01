78-летняя пенсионерка из Можайска подавилась салом во время обеда и умерла. Об этом сообщает издание mk.ru.

По данным источника, трагедия произошла 31 мая. Тогда дочка погибшей приготовила плов и пригласила ее за стол. При этом 78-летняя женщина захотела дополнить блюдо салом. Из-за того, что у нее не было некоторых зубов, она не смогла разжевать кусок жира свинины и проглотила его. К несчастью, он застрял у пенсионерки в глотке, а сама женщина стала задыхаться.

Родственники погибшей пытались ее привести в чувство: они стучали по спине и предлагали женщине воду, однако их усилия не принесли результата, и пенсионерка скончалась.

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