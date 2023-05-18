7-летний мальчик из Хакасии лишился глаза из-за попытки отца разделать мясо. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Известно, что инцидент произошел в октябре 2022 года. Тогда 48-летний мужчина из села Приисковое готовил ужин для всей семьи. Житель Хакасии пытался разделать мясо ножом, но внезапно он сломался, и острие попало в левый глаз мальчика, находившегося в этот момент рядом. После инцидента потерпевшего доставили в местную больницу.

Медицинские сотрудники отметили, что рана оказалась серьезной, вот почему ребенку удалили травмированный глаз.

По данным источника, 15 мая 2023 года было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

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