60-летний гонщик Крис Рашке погиб при попытке побить скоростной рекорд в США

В США на соляном озере Бонневилль погиб 60-летний гонщик Крис Рашке. Инцидент случился во время фестиваля скорости, где спортсмен, являющийся участником команды Speed Demon Racing, пытался установить новый рекорд.

На момент аварии Рашке находился за рулем стримлайнера Speed Demon. Он двигался с впечатляющей скоростью около 455 километров в час и пытался установить новый рекорд, пишет Associated Press.

Однако, по неизвестным пока причинам, водитель не справился с управлением. Автомобиль потерял контроль и сошел с трассы спустя примерно четыре километра после начала заезда.

Сейчас выясняются обстоятельства, которые привели к смертельному исходу. Специалисты рассматривают различные версии произошедшего: от возможной механической неисправности самого автомобиля до ошибки пилота или влияния неблагоприятных погодных условий. Следствие продолжается.

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