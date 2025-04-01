29-летний мужчина убил мать после того, как трижды застраховал ее жизнь

В Австралии 29-летний мужчина расправился с матерью после того, как трижды застраховал ее жизнь. Он хотел получил деньги. Об этом сообщает ABC News.

По информации источника, убийство было совершено еще в 2020 году. Сын подделал завещание родительницы, обратился в три страховые компании, а затем лишил женщину жизни.

Тело гражданки Австралии нашел младший сын в душе. Через три дня после этого его старший брат попытался получить деньги по страховке, и это заинтересовало сотрудников правоохранительных органов. В общей сложности мужчина должен был получить за смерть матери около $1 млн.

Суд признал старшего сына умершей виновным, несмотря на то, что он так и не сознался в содеянном. Он проведет в заключении 25 лет, после чего сможет подать на УДО.

Ранее на Ставрополье мужчина убил жену лопатой из-за того, что она мешала ему отдыхать после рабочего дня.