28-летний мужчина опрокинулся за борт лайнера, плавал 15 часов в океане и остался в живых

В США 28-летний мужчина после застолья на лайнере Carnival Valor отлучился в туалет, но оказался в водах Мексиканского залива. Дело в том, что он упал за борт.

Исчезновение мужчины заметила его сестра, правда на следующий день. Мужчину обнаружили спасатели и подняли на борт вертолета у побережья штата Луизиана. После этого его доставили в больницу. Врачи поставили в диагнозе переохлаждение, шок и обезвоживание, однако в целом пациент в порядке.