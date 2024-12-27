26-летняя мать двух детей выпала из окна в Екатеринбурге в свой день рождения

В Екатеринбурге 26-летняя девушка выпала из окна. Инцидент произошел в день рождения погибшей.

Как выяснил E1.ru, в тот день погибшая праздновала день рождения с друзьями и молодым человеком, с котором она вместе жила.

«Сама она раньше точно ничего не употребляла, но один из их компании — он был судим по наркотической статье», — рассказал знакомый погибшей.

Друзья девушки рассказали, что никто не хотел такого исхода.

В СКР воздержались от комментариев по поводу ситуации. У погибшей осталось двое детей.

Ранее россиянин зарезал сожительницу на глазах ее четырех детей. Подробнее читайте здесь.