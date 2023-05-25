21-летняя жительница Краснодара шантажировала 15-летнюю подругу порочащим видео

Жительница Краснодара вымогала у несовершеннолетней няни денежные средства деньги за порочащее видео.

Идея пришла в голову женщине в тот момент, когда ей показалось, что та взяла что-то ценное из квартиры, куда была приглашена присматривать за маленьким ребенком.

21-летня женщина даже обратилась в полицию. Но затем решила действовать иначе.

Она сообщила бывшей няне, что располагает неким «порочащим видео», которое, вместе с обвинением в краже, станет тяжким ударом для родителей несовершеннолетней. Требуемых 20 тысяч рублей наличными у жертвы вымогательства не оказалось, взамен она отдала свой смартфон, который «потянул» на 15 тысяч рублей.

Затем девушка все же обратилась в полицию с просьбой о помощи. Как стало известно сайту Аргументы и Факты возбуждено уголовное дело, шантажистке, ранее уже имевшей судимость, грозит до 4 лет лишения свободы.