20 млн себе, девочке и отцу: мать изрезанной в Химках школьницы объяснила желание взыскать с лицея так много

Родители пятиклассницы, которую изрезали в школьном туалете в Химках, потребовали через суд компенсацию в размере 20 млн рублей. Ответчиками по их иску стали лицей, его директор и родители напавшей 12-летней девочки.

Семья требует выплат за моральный вред и вред здоровью и жизни ребенка. Из заявленной суммы 10 млн рублей положены девочке, еще по 5 млн – матери и отцу.

Мать школьницы объяснила Telegram-каналу Shot цель их иска.

Семья хочет не только получить компенсацию, но и добиться недопущения подобных историй в школах.

«Наша цель — не допустить, чтобы такое произошло с другими детьми», — сказала родительница.

Напомним, 7 февраля 12-летняя ученица заманила девочку в туалет и достала нож. Она нанесла ей множество ударов. Школьницу транспортировали в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас она выписана и проходит реабилитацию дома.

Ранее мы писали, как голодный студент изрезал сокурсниц ножом из-за булочки к чаю.