20 млн себе, девочке и отцу: мать изрезанной в Химках школьницы объяснила желание взыскать с лицея так много
Мать изрезанной в Химках школьницы объяснила желание взыскать с лицея 20 млн себе и девочке.
Фото: Freepik
Родители пятиклассницы, которую изрезали в школьном туалете в Химках, потребовали через суд компенсацию в размере 20 млн рублей. Ответчиками по их иску стали лицей, его директор и родители напавшей 12-летней девочки.
Семья требует выплат за моральный вред и вред здоровью и жизни ребенка. Из заявленной суммы 10 млн рублей положены девочке, еще по 5 млн – матери и отцу.
Мать школьницы объяснила Telegram-каналу Shot цель их иска.
Семья хочет не только получить компенсацию, но и добиться недопущения подобных историй в школах.
«Наша цель — не допустить, чтобы такое произошло с другими детьми», — сказала родительница.
Напомним, 7 февраля 12-летняя ученица заманила девочку в туалет и достала нож. Она нанесла ей множество ударов. Школьницу транспортировали в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас она выписана и проходит реабилитацию дома.
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