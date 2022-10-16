20 дней заточения: где держали похищенную туристку?

Туристку из Китая похитили в одном из филиппинских клубов в городе Анхелесе. Когда девушка перестала выходить на связь, возлюбленный направился в полицию. Он объяснил, что ему на телефон начали приходить видео, в котором его девушку будто бьют бейсбольной битой.

Вскоре выяснилось, что девушке удалось скрыться от похитителей и добраться до полицейских. Когда сотрудники по наводкам пришли в дом, они нашли собачью клетку с подушками и ведром, в которой девушке приходилось находиться.

Фото: gettyimages