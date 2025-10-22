19-летняя невеста погибла после конфликта с родственниками жениха из-за свадебного платья

В Азербайджане молодая невеста покончила с собой после конфликта с родственниками жениха по поводу свадебного платья. Об этом сообщает Caliber.Az.

Стало известно, что 19-летняя девушка была помолвлена с 33-летним молодым человеком. По местным традициям «женская свадьба» состоялась несколько дней назад, в «мужская» была назначена на 1 ноября.

Тем временем в соцсети невесты появилась фотография, на котором она изображена в свадебном наряде. Именно из-за платья между ней и семьей ее избранника разгорелась ссора. Как рассказал отец погибшей, его дочь не выдержала этого и покончила с собой. Ее тело обнаружили во дворе дома в городе Мингячевир.

Мужчина добавил, что родственники со стороны жениха пришли на похороны, но он их выгнал. Также он опроверг информацию о том, что его наследница якобы не соглашалась выходить замуж из-за разницы в возрасте. По его словам, сватовство и свадьба состоялись по обоюдному согласию.

Городская прокуратура начала расследование трагедии.

