19-летнего молодого человека убили в кинотеатре во время просмотра «Трансформеров»
В США на ночном показе в кинотеатре был расстрелян 19-летний юноша.
В Америке 19-летний парень получил смертельное ранение во время просмотра «Трансформеров» в кинотеатре.
Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на CBS News.
13 июня около полуночи в кинотеатре недалеко от Сиэтла началась стрельба. В ту ночь там проходил показ фильма «Трансформеры».
Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место преступления через минуту после звонка в службу спасения, когда зрители пытались покинуть захваченное здание.
В результате нападения пострадал 19-летний молодой человек. Он был ранен в грудь, один из его друзей делал ему искусственное дыхание. Юноша сразу же был госпитализирован, врачи пытались сохранить его жизнь, однако ничего не вышло.
Подозреваемый темнокожий мужчина в лыжной маске, личность и местоположение которого пока не выяснено.
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