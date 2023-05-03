Убившие девушку во время интернет-трансляции подростки вели переписку с её матерью

Сотрудники следственного комитета приступили к сбору деталей в процессе расследования хладнокровного убийства 13-летней девочки. Удивительно, но главным подозреваемым в её гибели является шестнадцатилетней блогер и его несовершеннолетняя подруга.

Убийство произошло в процессе съемок интернет-стрима в лесу. Известно, что малолетние злоумышленники планировали кровавое мероприятие и специально для этого выкопали в условном месте могилу.

Затем, позвав ничего не подозревающую девочку на съемки, парочка завела её в глушь, где молодой человек забил несчастную школьницу молотком. Как стало известно источникам kp.ru, после того как убийство было совершено, подозреваемые взяли у погибшей телефон и ещё несколько дней вели переписку с её матерью, чтобы та не догадалась, что её дочери больше нет в живых.

Хладнокровность молодого человека поразила сотрудников силового ведомства. Как оказалось, у парня не было никакого мотива. Убивал свою знакомую он просто так, таким образом преследуя единственную цель: самоутвердиться.