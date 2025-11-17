112: подозреваемая в убийстве сына в Балашихе отказалась признавать вину

Мать, подозреваемая в убийстве сына в Балашихе, отказалась признавать вину. Об этом сообщают источники Telegram-канала 112.

Женщина ранее созналась в убийстве шестилетнего сына. Но, когда пришел ее адвокат, подозреваемая отказалась от показаний, сославшись на 51 статью Конституции.

Напомним, в пруду Москвы обнаружили рюкзак, в котором были фрагменты тела ребенка. Изначально следователи предполагали, что убийство мог совершить отчим мальчика, но позже основной подозреваемой в деле стала его мать.

Бабушка погибшего мальчика рассказывала, что он с детства был инвалидом, не мог ходить и справлял нужду в памперсы. Помимо сына, у подозреваемой есть дочь, которая живет с отцом. Также известно, что женщина страдает от шизофрении и состояла на учете в психдиспансере. По предварительным данным, она смешивала лекарства с запрещенными веществами и из-за этого становилась очень агрессивной.