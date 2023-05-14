10-летняя москвичка обнаружила в бургере иголку и таблетки

Жительница столицы решила порадовать своих домочадцев, заказав в мобильном приложении еду из ресторана быстрого питания KFC.

Радость, правда, сильно поубавилась, когда после приезда курьера её 10-летняя дочь обнаружила в еще не остывшем бургере иголку и странную таблетку.

Мать ребёнка, моментально вызвала полицию и бригаду скорой помощи. Оперативно прибывшие по вызову полицейские изъяли несъедобные предметы, а бургер вернули обратно девочке.

Таблетки направлены на экспертизу, однако по предварительным данным наркотических веществ в них не обнаружено.

Судя по всему, за случившееся теперь возьмутся вплотную.

Как сообщает telegram-канал BAZA, кто виноват в появлении инородных предметов – курьер или упаковщик – еще предстоит выяснить.