О пользе соли, а чаще — о ее вреде, сказано немало. То, что она задерживает воду в организме — и вовсе считается аксиомой. Недавнее исследование американских ученых позволило им опровергнуть самые долгоиграющие мифы: оказывается, соль помогает похудеть. Выводы были опубликованы в журнале The Journal of Clinical Investigation.

Количество мочи, выводимой из организма, одинаково как при диете с повышенным, так и с пониженным содержанием соли. Оно также остается неизменным, если есть соли больше, а пить — меньше. Эти выводы сделали ученые Университета Вандербильта, которые исследовали рацион и показатели российских астронавтов, помещенных в искусственно созданное состояние, имитирующее нахождение в космосе. Когда организму не хватает потребляемой влаги, соль способствует извлечению ее из жировых клеток, утверждают ученые.

Другие исследования обнаружили, что мыши, находящиеся на диете с повышенным содержанием соли, сжигали больше калорий и ели на 25% больше других сородичей, чтобы поддерживать свой вес.

Ранее исследователи объяснили, как соленый кофе помогает похудеть, и чем грозит уменьшение потребления соли (менее 3 граммов в день).

Тем не менее, во избежание инсультов и проблем с сердцем, рекомендуемое количество потребляемой соли не должно превышать 6 граммов, что примерно равно одной чайной ложке в день, сообщает Daily Mail. Для детей эта норма ниже. Исследование сотрудников Миннесотского университета показало, что почти 70% соли мы употребляем с готовой к употреблению пищей (консервы, полуфабрикаты) и в ресторанах.

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