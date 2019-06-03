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Звездный тренер разработала тренировку, которая поможет сохранить молодость

Персональный тренер звезд Кьяра Лондон, которая работала с Александрой Кейн из «Острова любви» и телеведущей Майей Джама, совместно с врачом-дерматологом Анитой Стурнхем разработала систему упражнений, которые сделают фигуру подтянутой, а коже вернут сияние и здоровый вид.

В их новой программе, как сообщает британское онлайн-издание Daily Mail, сочетаются высокоинтервальное кардио с отягощением и асаны из йоги – эта комбинация, согласно последним данным шведских исследователей, наиболее эффективна для повышения сияния кожи. Такая тренировка подходит для обладателей всех типов кожи, она стимулирует кровоток, снимает зажимы и тем самым помогает остановить процесс старения. Важное правило – начинать и завершать занятие обязательно нужно очищением кожи.

Наиболее эффективны короткие, резкие тренировки, в которые входят такие упражнения, как все виды планок, отжимания, прыжки, приседания и прочие виды активности, а также позы из йоги. По словам тренера, подобные высокоинтенсивные тренировки помогают стимулировать выработку коллагена, который вернет коже эластичность и упругость, однако предупреждает, что людям, страдающим от акне, лучше остановиться на занятиях средней интенсивности. «Не надо чувствовать себя виноватыми, если вы не отработали в спортзале 1,5-2 часа, даже небольшая тренировка очень полезна для вашего организма, – говорит Кьяра. – Гораздо важнее, насколько усердно вы работаете. Многие женщины стесняются того, что потеют и краснеют во время тренировки. Но это, наоборот, хорошо. Не надо смущаться того, что вы активно и на совесть занимаетесь».

Также Кьяра рекомендует не пренебрегать душем после тренировки, в противном случае состояние кожи не улучшится, а станет хуже. Коллега тренера, доктор Анита Стурнхем, которая совместно с ней занималась разработкой программы, добавила: «Мы все знаем, как важно для здоровья заниматься спортом, но влияние физических упражнений на молодость и качество кожи ранее было мало изучено, потому было так интересно наблюдать за тем, как правильное очищение в сочетании со грамотно подобранной тренировкой возвращают ей молодость и красоту».

Текст: Наталья Обрядина

Фото: Instagram

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