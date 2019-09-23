Женщина лишилась ноги из-за регулярных занятий бегом

Хизер призналась британскому порталу Daily Mail, что гангрену вызвал не только ноготь, но и диабет I типа. По словам Хизер, диабет у нее был диагностирован в возрасте 11 лет, но она все годы продолжала бегать 2-3 раза в неделю, чтобы поддерживать себя в форме.

Женщина готовилась к благотворительному забегу на 5 километров, когда заметила вросший ноготь на большом пальце ноги. Она незамедлительно обратилась к врачу, потому что знала, что из-за ее заболевания риск возникновения инфекции и повреждения нервов повышен.