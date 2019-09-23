Женщина лишилась ноги из-за регулярных занятий бегом

Хизер призналась британскому порталу Daily Mail, что гангрену вызвал не только ноготь, но и диабет I типа. По словам Хизер, диабет у нее был диагностирован в возрасте 11 лет, но она все годы продолжала бегать 2-3 раза в неделю, чтобы поддерживать себя в форме.
Женщина готовилась к благотворительному забегу на 5 километров, когда заметила вросший ноготь на большом пальце ноги. Она незамедлительно обратилась к врачу, потому что знала, что из-за ее заболевания риск возникновения инфекции и повреждения нервов повышен.
Фото: facebook
«Я знала, что мне нужно соблюдать осторожность. Как только палец покраснел, я обратилась в больницу, — поясняет Сэтчвелл. — Мне прописали антибиотики, однако они не помогли».
В результате врачи вынуждены были ампутировать британке большой палец с вросшим ногтем, но и это не остановило распространение инфекции, поэтому через несколько месяцев пришлось ампутировать всю ногу ниже колена. Теперь Хизер ходит при помощи протеза или перемещается на инвалидной коляске.
Женщина подчеркивает, что простое желание пробежать 5 километров, чтобы помочь людям, полностью изменило ее жизнь и жизнь ее дочери. Им пришлось переехать в новый дом, который был приспособлен для инвалидов. Потому что арендованная квартира не подходила для людей, передвигающихся на инвалидной коляске.
По данным медицинского портала, посвященного изучению диабета, Diabetes.co.uk, люди, страдающие от этого заболевания, в 15 раз чаще подвергаются ампутации конечностей из-за заражения. Кроме того, диабет приводит к нарушению кровообращения и сопровождается потерей чувствительности в ногах, что, в свою очередь, может привести к тому, что больные просто не будут осознавать, насколько опасны их раны. Сочетание этих двух факторов означает, что людям может потребоваться больше времени на излечение даже самых простых царапин.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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