passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Женщина лишилась ноги из-за регулярных занятий бегом

27-летней жительницы английского графства Дербишир Хизер Сэтчвелл ампутировали ногу, после того как вросший ноготь, появившийся из-за регулярных пробежек, вызвал гангрену.

Хизер призналась британскому порталу Daily Mail, что гангрену вызвал не только ноготь, но и диабет I типа. По словам Хизер, диабет у нее был диагностирован в возрасте 11 лет, но она все годы продолжала бегать 2-3 раза в неделю, чтобы поддерживать себя в форме.

Женщина готовилась к благотворительному забегу на 5 километров, когда заметила вросший ноготь на большом пальце ноги. Она незамедлительно обратилась к врачу, потому что знала, что из-за ее заболевания риск возникновения инфекции и повреждения нервов повышен.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Фото: facebook

«Я знала, что мне нужно соблюдать осторожность. Как только палец покраснел, я обратилась в больницу, — поясняет Сэтчвелл. — Мне прописали антибиотики, однако они не помогли».

В результате врачи вынуждены были ампутировать британке большой палец с вросшим ногтем, но и это не остановило распространение инфекции, поэтому через несколько месяцев пришлось ампутировать всю ногу ниже колена. Теперь Хизер ходит при помощи протеза или перемещается на инвалидной коляске.

Женщина подчеркивает, что простое желание пробежать 5 километров, чтобы помочь людям, полностью изменило ее жизнь и жизнь ее дочери. Им пришлось переехать в новый дом, который был приспособлен для инвалидов. Потому что арендованная квартира не подходила для людей, передвигающихся на инвалидной коляске.

По данным медицинского портала, посвященного изучению диабета, Diabetes.co.uk, люди, страдающие от этого заболевания, в 15 раз чаще подвергаются ампутации конечностей из-за заражения. Кроме того, диабет приводит к нарушению кровообращения и сопровождается потерей чувствительности в ногах, что, в свою очередь, может привести к тому, что больные просто не будут осознавать, насколько опасны их раны. Сочетание этих двух факторов означает, что людям может потребоваться больше времени на излечение даже самых простых царапин.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!