«Я уже давно ее отпустила»: чемпионка Европы Алена Косторная ушла из женского одиночного катания

В 2020 году Алена Косторная триумфально ворвалась в женское одиночное катание, выиграв финал Гран-при, чемпионат Европы и побив все мировые рекорды. Ее тройной аксель считался самым эталонным, а саму девушку называли претенденткой на золотую медаль в Пекине-2022. Но после яркого сезона фигуристку стала преследовать череда неудач. Она то уходила от Этери Тутберидзе, то возвращалась к ней вновь, но восстановить свой коронный элемент и заполучить поездку на Олимпиаду Косторной так и не удалось. Сегодня стало известно о том, что Алена окончательно ушла из женского одиночного катания.

Как сообщает издание «РИА Спорт», чемпионка Европы перешла в парное катание. Эту новость подтвердила и Елена Буянова, у которой девушка собиралась реанимировать свою карьеру в статусе одиночницы.

Теперь Косторная будет тренироваться с Георгием Куницей у Сергея Рослякова. «Я уже давно ее отпустила, потому что она начала выступать в парном катании. Они пошли к Сергею Рослякову. Если она хочет заниматься этим, пусть занимается. В общем, Алена выбрала парное катание», — сообщила Буянова.

К слову, подобная новость стала неожиданностью для поклонников фигуристки. Еще совсем недавно девушка представила публике свою новую короткую программу, которой она восхитила весь зал. В любом случае, хочется пожелать Алене Косторной успехов и достижений прежних спортивных высот!