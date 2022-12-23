«Я попробовал и почувствовал себя Халком»: Алексей Ягудин о допинге в фигурном катании

После скандала с Камилой Валиевой во время Олимпиады в Пекине вопрос о допинге в фигурном катании стал открытым: нужен ли он спортсменам для того, чтобы побеждать, или нет? Своей точкой зрения неоднократно делились все эксперты из данной области. Так, например, Татьяна Навка убеждена: прием запрещенных препаратов никак не помогает в этом виде спорта. Высказался на провокационную тему и Алексей Ягудин в эксклюзивном интервью для FAMETIME TV.

Мужчина рассказал собственную историю из спортивной карьеры и таким образом поставил точку в дискуссионном вопросе. Так, Ягудин достиг всех титулов под руководством Татьяны Тарасовой, но в какой-то момент фигурист «потерял» свой коронный четверной прыжок, и тогда известный тренер решила хитрым способом помочь своему ученику.

По воспоминаниям Алексея, Татьяна Анатольевна подошла к нему и предложила попробовать какую-то таблетку. Фигурист долго сопротивлялся, но в конечном итоге поддался на уговоры. Спустя 15 минут после приема препарата Ягудин ощутил в себе прилив сил и смог восстановить элемент.

«Я потом спросил у нее, что это было. Татьяна Анатольевна мне ответила: "Леш, ты идиот? Это просто витаминка"» — сообщил спортсмен.

После этих слов мужчина добавил: он никогда не видел и не слышал, чтобы фигуристы употребляли допинг.

Ранее Ягудин оценил перспективы Трусовой после ухода от Тутберидзе. Подробности читайте в этой статье.