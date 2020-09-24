Вставший на доску в два года малыш-серфер из Великобритании стал звездой Сети

Семья из четырех человек живет недалеко от пляжа Вестворд Хо. Впервые на доску мальчик встал два года назад со своим 37-летним отцом Люком. Родители ребенка были ошеломлены тем, что первую волну Кларк поймал уже в три года. Сейчас ребенок считается опытным серфером и уверенно стоит на доске. Как объяснили родители, малыш буквально «украл» доску для серфинга у сестры Грейси. Нейт катается на волнах со своим отцом-плотником при любой возможности. И ему это очень нравится. 39-летняя мать Нейта Кэти считает, что умение ловить волны сыну дано от природы. «Мы всегда брали его с собой в море, и он всегда был с ним знаком, но когда ему было около двух лет, он захотел прокатиться с отцом на доске. Сын выглядит таким крошечным на доске, и все взгляды обращены на него», - говорит она.