Вставший на доску в два года малыш-серфер из Великобритании стал звездой Сети
Семья из четырех человек живет недалеко от пляжа Вестворд Хо. Впервые на доску мальчик встал два года назад со своим 37-летним отцом Люком. Родители ребенка были ошеломлены тем, что первую волну Кларк поймал уже в три года. Сейчас ребенок считается опытным серфером и уверенно стоит на доске. Как объяснили родители, малыш буквально «украл» доску для серфинга у сестры Грейси. Нейт катается на волнах со своим отцом-плотником при любой возможности. И ему это очень нравится. 39-летняя мать Нейта Кэти считает, что умение ловить волны сыну дано от природы. «Мы всегда брали его с собой в море, и он всегда был с ним знаком, но когда ему было около двух лет, он захотел прокатиться с отцом на доске. Сын выглядит таким крошечным на доске, и все взгляды обращены на него», - говорит она.
Фото: Global Look Press
По словам женщины, во время режима самоизоляции сын не сидел дома. Он уверенно оттачивал навыки на волнах.
Ранее сообщалось, что гавайский серфер Дуг Фальтер случайно упустил свою доску в море и очень пожалел об этом. Однако спустя пару лет его доску нашли в другом полушарии. С ним связался житель Филиппин и сообщил, что доска у него, примерно в пяти тысяч миль от Гавайев.
Фото: Global Look Press Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!