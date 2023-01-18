«Всех на уши поставила»: Татьяна Навка подняла свои связи ради спасения Костомарова

Татьяна Навка и Роман Костомаров навсегда оставили свой след в истории спорта, выиграв в 2006 году Олимпийские игры. Их называли самой страстной и перспективной парой своего времени, а победная программа «Кармен» стала неотъемлемой частью «Золотого» фонда фигурного катания. Чтобы завоевать заветное первое место, спортсменам пришлось преодолеть немало трудностей. Вот почему даже после завершения карьеры фигуристы по-прежнему продолжают общение. Узнав о трагедии со своим партнером, Татьяна Навка не смогла остаться в стороне.

10 января стало известно о госпитализации Романа с пневмонией. Поговаривают, состояние настолько тяжелое, что мужчину подключили к аппарату ИВЛ. По информации Юрия Батурина, Навка очень обеспокоена здоровьем Костомарова, поэтому она подняла все свои связи ради спасения спортсмена.

«Костомаров, говорят, не очень хорош, у него очень сильные ухудшения. Знаком с ним лично, живем в одном районе. Его партнерша, Навка, всех на уши поставила. Лучшие врачи им занимаются. Рома — очень простой, дядька хороший», — сообщил актер изданию “Starhit”.

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