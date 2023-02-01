Виновен или нет: Александр Кокорин сделал заявление по поводу своего заключения

Александр Кокорин имеет скандальную биографию. В 2018 году мужчина вместе с Павлом Мамаевым устроил драку, за что впоследствии он получил тюремный срок. Спустя некоторое время футболисты вышли из колонии по УДО. В эксклюзивном интервью для «Суперлиги» Кокорин рассказал о своем отношении к произошедшей ситуации.

Мужчина заявил, что не признает вину и считает себя правым во всем. Даже если бы у Александра была возможность изменить прошлое, он бы все равно повел себя точно так же.

«За содеянное в драке мы извинились, мы не отрицали. Но на нас повесили статью "хулиганка". Якобы мы - группа лиц, которая по предварительному сговору, пришла драться с людьми», — высказался спортсмен.

Кроме того, Кокорин не жалеет о произошедшем. По словам футболиста, он получил огромный жизненный опыт, находясь в колонии. Вот почему он считает, что каждый мужчина должен «отсидеть».

«Я как-то высказался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли, - на один-два месяца в СИЗО», — резюмировал Александр.

Ранее сообщалось о том, что у Романа Костомарова началось отмирание конечностей. Подробности читайте в этой статье.