Весившая 113 кг девушка всего за год похудела практически вдвое и рассказала, как ей это удалось

И надо сказать, что мечты сбываются. Год Эрика начала с гриппа, заболевание протекало так тяжело, что за 10 дней она потеряла около 9 килограммов. «Я не планировала начинать худеть именно таким образом, но использовала эту ситуацию как трамплин для начала своего путешествия к стройности», – отметила она. После того, как окончательно поправилась, девушка начала ежедневно заниматься спортом. Для начала она делала упражнения по 20-30 минут, но не пропускала ни одного дня. Также она скорректировала свое питание и старалась не заедать проблемы. Поначалу было нелегко, но потом она привыкла и таким образом сбросила еще 13 кило.

Эрика призналась, что ей очень помогло ставить перед собой цели – небольшие, но вполне выполнимые. Так она могла отслеживать результаты и не терять мотивацию. После того, как в общей сложности сбросила 22 килограмма, девушка решила увеличить физические нагрузки и начала каждое утро по часу бегать или просто гулять. «Впервые пробежав пять километров, я чувствовала невообразимую гордость. Да, на это ушло минут 40, но после такого хотелось продолжать», – заметила она. Эрике так понравился этот вид спорта, что она решила готовиться к полумарафону (21 км) и меньше чем через полгода пробежала его. Благодаря бегу ей удалось сбросить еще 21 килограмм и к концу 2019 года вес девушки составлял всего 70 кило.