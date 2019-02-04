«Вес взят»: 71-летняя Татьяна Васильева похвасталась успехами в силовых тренировках и ответила хейтерам

Татьяна Васильева уже разменяла восьмой десяток, но остается очень активной и молодой. Актриса регулярно занимается спортом и, в частности, отжимает штангу. На днях она добилась впечатляющих успехов в тренировках и решила поделиться ими в своем микроблоге, выложив снимок с тренером.

«Сегодня сделала жим лежа) Гриф 20кг. Моя личная маленькая победа!! Спасибо моему сегодняшнему тренеру Александру Романенко (мы с ним на фото)!! Чудо, а не тренировка) Теперь чувствую, что могу ВСЕ!❤️ Как говорится, вес взят», — так Татьяна Григорьевна подписала фото, на котором демонстрирует подтянутые руки с мощными бицепсами (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).