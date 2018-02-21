Вдох-выдох, горячо: 49-летняя певица Валерия занимается растяжкой

Поклонники певицы Валерии не раз задавали ей вопрос: как в свои 49 лет ей удается оставаться такой моложавой и гибкой? Секрет — в увлечении правильным питанием и спортом. Сегодня артистка показала, как занимается растяжкой — это получается у нее весьма эротично.

«Продолжаю рубрику "Домашние тренировки", которая спонтанно возникла благодаря Вам. Столько лет тренируюсь, но практически не выкладывала видео. Спасибо, что вдохновляете двигаться дальше и совершенствоваться», — написала звезда.