Вдох-выдох, горячо: 49-летняя певица Валерия занимается растяжкой
Поклонники певицы Валерии не раз задавали ей вопрос: как в свои 49 лет ей удается оставаться такой моложавой и гибкой? Секрет — в увлечении правильным питанием и спортом. Сегодня артистка показала, как занимается растяжкой — это получается у нее весьма эротично.
«Продолжаю рубрику "Домашние тренировки", которая спонтанно возникла благодаря Вам. Столько лет тренируюсь, но практически не выкладывала видео. Спасибо, что вдохновляете двигаться дальше и совершенствоваться», — написала звезда.
«Это нереально красиво и вдохновляет!», «Пример для подражания ) чтоб я в свои годы так могла», «Вы - мое вдохновение», «Спасибо, что выкладываете эти видео. Меня они очень вдохнавляют. Я младше Вас и мне стыдно, что так не умею. Начала за Вами повторять», «Круто! Хочу тоже быть такой в Вашем возрасте и приложу максимум усилий для этого. Спасибо за мотивацию», — благодарят подписчицы.
Увлечение Валерии здоровым образом жизни настолько велико, что дома у нее оборудован спортзал с дорогостоящей техникой:
Супруг певицы, продюсер Иосиф Пригожин, который гордится спортивными достижениями жены, нет-нет, да и составит ей компанию:
Фото: instagram