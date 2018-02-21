В Сети высмеяли неприличную форму конькобежек из США

Кто-то усмотрел в форме попытки диверсии: судьям, отвлекавшимся на интимные места девушек, сложно было быть объективными в оценках, уверены они. Кто-то предложил запретить просмотр видеозаписей лицам, вступающим в период полового созревания, дабы не нарушить этот процесс ненужными ассоциациями.

Пользователи Сети сочувствуют спортсменкам и задаются вопросом: неужели им запретили комментировать нелепые наряды и заставили выступать «как есть»?