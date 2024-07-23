В Нижнем Новгороде во второй раз пройдет фестиваль спорта для всей семьи IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2024

В России продолжается сезон триатлона: следующая точка на карте – Нижний Новгород, где уже 3 и 4 августа во второй раз пройдет масштабный фестиваль спорта IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2024. В программе соревнований – женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки на дистанциях 113 км и OLYMPIC.

«Нижний Новгород восхищает своей красотой и динамикой, это идеальный город, чтобы соединить спортивные выходные и туристическую программу. Именно поэтому мы возвращаемся сюда во второй раз и с нетерпением готовимся к проведению нашего масштабного фестиваля спорта IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2024. Отдельно отмечу акваторию Гребного канала, которая является идеальным местом для спортивных достижений в плавании. Ждем участников и болельщиков в столице закатов!» - рассказал генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

В этом году соревновательная часть фестиваля немного изменится: откроются соревнования с триалонных гонок на дистанциях 113 и OLYMPIC. Первыми на старт выйдут участники гонки на «полужелезной» дистанции. Всего им предстоит преодолеть 113 км: 1,93 км в рамках плавательного этапа, 90 км во время велогонки и 21 км в рамках забега. Чуть позже к ним присоединятся и участники соревнований на олимпийской дистанции, которые поэтапно преодолеют 1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега.

Плавательный этап обеих дистанций пройдет в акватории Гребного канала, велогонка – по центральным улицам города мимо стен Нижегородского Кремля, вдоль набережной реки Волги и главных достопримечательностей города, а беговые трассы будут расположены на обновленной к 800-летию города набережной Гребного канала.

Во второй день фестиваля участников ждут заплывы на открытой воде. Спортсмены смогут преодолеть две дистанции на выбор – одну или две морские мили (1,852 км и 3,704 км соответственно). Заплывы также пройдут в акватории Гребного канала Нижнего Новгорода без волн и течения – отличная возможность установить личный рекорд или впервые попробовать себя в заплыве на открытой воде.

В этот день на старт выйдут и юные любители бега: 4 августа пройдут детские забеги STARKIDS. Маленькие атлеты пробегут 500 или 1000 м в зависимости от возрастной категории, а на финише всех юных чемпионов будут ждать настоящие медали. Кроме того, в воскресенье состоится женский забег IRONLADY. Девушки пробегут 5 км по набережной Гребного канала, а в конце дистанции всех участниц ждут цветы и памятные медали.