В Москве встречают участников Олимпиады: гимн на Красной площади и красная икра на борту

Но ярким воспоминанием стала сама дорога из аэропорта в центр Москвы: на большом двухэтажном автобусе без крыши с большими буквами «Команда России», звезды Олимпиады могли лично приветствовать всех, проезжающих мимо. А москвичи на дорогах, в свою очередь, благодарили их за труд протяжными автомобильными сигналами. На пути по всему городу были развешены баннеры и плакаты с гордыми надписями за отечественную сборную.