В Москве встречают участников Олимпиады: гимн на Красной площади и красная икра на борту
С раннего утра, спортсмены публиковали в своих Instagram радостные публикации, где прощались с олимпийской деревней и готовились к полету домой. На борту, полном защитников чести страны, кормили бутербродами с красной икрой, а по прилету — всех сразу привезли на Красную площадь, чтобы поздравить официально.
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Фото: Личный Instagram @ vlada17bobr
Но ярким воспоминанием стала сама дорога из аэропорта в центр Москвы: на большом двухэтажном автобусе без крыши с большими буквами «Команда России», звезды Олимпиады могли лично приветствовать всех, проезжающих мимо. А москвичи на дорогах, в свою очередь, благодарили их за труд протяжными автомобильными сигналами. На пути по всему городу были развешены баннеры и плакаты с гордыми надписями за отечественную сборную.
На Площади, после общения с журналистами, все вместе вышли на сцену, где Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, поздравил всех с выдающимися результатами. А гордиться есть чем: они превзошли результаты последних трех летних Олимпиад. В нашей копилке 71 награда, в том числе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. По общему количеству наград Россия заняла итоговое третье место.
Фото и видео: Instagram
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