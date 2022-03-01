В Москве прошли соревнования по фигурному катанию среди детей «Кубок Ирины Слуцкой»

В 2022 году турнир состоялся при поддержке Москомспорта и «Федерации фигурного катания на коньках города Москвы».

«Несмотря на то что «Кубок Ирины Слуцкой» — это соревнования, мне очень хочется, чтобы на этом турнире, по сути, не было победителей и проигравших. Потому что каждый ребенок, который выходит на старт, уже победитель. Пусть участники воспринимают соревнования не как тяжелое испытание, а как возможность окунуться в состязательную атмосферу и проявить себя, искать и преодолевать», – говорит Ирина Слуцкая.

«Кубок Ирины Слуцкой» — личный вклад известной спортсменки в развитие и поддержку российского детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, мирового олимпийского движения. Все участники выполняют требования квалификационных юношеских и спортивных разрядов и получают отличный старт спортивной карьеры.

«Я всегда буду стремиться делать Кубок детским праздником, и я рада, что меня в этом поддерживает очень много партнеров. Мы хотим, чтобы юные спортсмены знали с самого детства, что их труд и старания будут всегда вознаграждены!» — говорит Ирина.

Дворец спорта «Мегаспорт» принял около 350 юных фигуристов в возрасте от 5 до 15 лет из разных регионов России. В этот раз кубки из рук Ирины Слуцкой получили 36 призеров, среди них разыграны 12 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей.