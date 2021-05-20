В лесу под Казанью нашли клад на 160 миллионов – четыре мешка драгоценностей

В лесу под Казанью обнаружили неожиданный клад – четыре мешка с драгоценностями. Общая стоимость клада составила 160 миллионов рублей.

Оказалось, что спрятал его вовсе не пират, а футбольный болельщик с темным прошлым. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, украшения были похищены гражданином Колумбии во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Он украл чемодан с драгоценностями более чем на 160 миллионов рублей у одной из местных ювелирных компаний.

Уйти от правосудия ему не удалось – обвиняемый задержан на территории Аргентины, а в марте 2021 года экстрадирован в Россию. После расследования он признался, что закопал драгоценности в лесу, однако не назвал точного места, поэтому сотрудникам полиции пришлось пройти самый настоящий квест.