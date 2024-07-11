В Екатеринбурге пройдут женские и детские забеги IRONLADY & STARKIDS

В выходные, 13 июля, в Екатеринбурге – сердце Урала – стартует ежегодный фестиваль спорта для всей семьи IRONSTAR EKATERINBURG 2024. В рамках мероприятия состоятся традиционные женские и детские забеги IRONLADY & STARKIDS.

IRONLADY – это не просто соревнования по бегу. Это единственный забег для девушек от 14 лет, который проходит в самых живописных уголках России и объединяет вокруг себя сообщество ярких девушек, стремящихся вести активный и сбалансированный образ жизни.

В эти выходные участниц ждет традиционная трасса в 5 км, которая будет проложена по живописному променаду вдоль набережной Городского пруда, без набора высоты. С маршрута девушкам откроются виды на самые красивые исторические здания и современную архитектуру города.

Уровень подготовки на этом старте вовсе не важен, ведь дистанция в 5 км отлично подойдет даже для начинающих спортсменок, а атмосфера, царящая на забеге, позволит участницам зарядиться энергией, драйвом и положительными эмоциями.

По традиции IRONLADY первыми стартуют профессиональные спортсменки в кластере «Элита». Они зададут настроение остальным участницам забега и вдохновят их на спортивные достижения и личные рекорды.

На финише всех участниц будут ждать красивые медали и – уникальная особенность старта – цветы.

Также в этот день пройдут и детские забеги STARKIDS – соревнования для юных любителей спорта в возрасте от 0 до 12 лет. Начинающие бегуны смогут попробовать свои силы в забегах на 500 и 1000 м в зависимости от возрастной группы. А самые маленькие атлеты «пробегут» забег на руках у родителей или в коляске.

Перед началом соревнований аниматоры в костюмах популярных героев проведут веселую разминку для участников забега, а на финише всех маленьких чемпионов ждут настоящие медали, как у взрослых бегунов.