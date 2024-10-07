В Екатеринбурге пройдет масштабный фестиваль спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2024

13-14 июля 2024 года Екатеринбург во второй раз примет масштабный фестиваль спорта и соревнования по триатлону IRONSTAR EKATERINBURG 2024. Мероприятие объединит любителей спорта со всей страны - для них пройдут триатлонные гонки на дистанциях 113 км (плавание 1,8 км, велоэтап 90 км, бег 21,1 км) и SPRINT (плавание 750 метров, велоэтап 20 км, бег 5 км), а также заплывы на открытой воде, детские и женские забеги.

Фестиваль откроется заплывами на открытой воде SWIMSTAR на дистанциях 1 и 2 морские мили. Плавание пройдет в акватории Городского пруда. В этот же день пройдут женские и детские забеги. Юные спортсмены попробуют свои силы в детском забеге STARKIDS на дистанциях 500 м и 1000 м. На старте участников ждет веселая команда аниматоров, а на финише каждый получит настоящую медаль. Завершит первый день фестиваля женский забег на 5 км IRONLADY. Девушки пробегут вдоль набережной Городского пруда. Каждая из участниц получит на финише розу и медаль. В стартовые пакеты всех участников входят спортивный мешок, футболка и подарки от партнеров.

Второй день фестиваля будет посвящен триатлону - любители и профессионалы соберутся на старте, чтобы проверить свои силы на дистанциях 113 и SPRINT. Плавательный этап пройдет в акватории Городского пруда, велоэтап проложен по центральным городским улицам и Ново-Московскому тракту, которые будут перекрыты для удобства участников на время проведения фестиваля. Беговой этап пройдет по променаду вдоль набережной Городского пруда. Участникам откроются виды на исторические здания и современную архитектуру города.

«Второй год подряд мы с удовольствием организуем наш фестиваль в чудесном городе Екатеринбурге. Это событие, которое соберет спортсменов и любителей активного образа жизни со всей страны на различных дистанциях, а также в заплывах на открытой воде, детских и женских забегах. Уверен, что все участники будут отлично подготовлены к этим испытаниям. Наш фестиваль не только проверит их спортивные навыки, но и подарит возможность насладиться великолепной атмосферой и красотами города. Приглашаем всех принять участие!» – отметил генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Календарь стартов IRONSTAR:

3-4 августа - Нижний Новгород, IRONSTAR 113, OLYMPIC, SWIMSTAR, IRONLADY, STARKIDS

23-25 августа - Москва, ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 226, ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 113, 5k RUN, 10k TEAM RUN, Детский кубок ФТР

4-6 октября - Сириус (Сочи), IRONSTAR 226, IRONSTAR 113, OLYMPIC, SPRINT, SWIMSTAR, IRONLADY, STARKIDS