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Ученые выяснили, что медитация может быть опасна для психики

Принято считать, что медитация помогает расслаблению тела и разума и обретению гармонии. Однако ученые выяснили, что она может вызывать когнитивные нарушения и негативные эмоции.

Масштабное исследование международной группы ученых из Словении, Великобритании и Германии, опубликованное в медицинском журнале PLOS One, развенчало утверждение о несомненной пользе медитации для здоровья человека.

Специалисты провели комплексное анкетирование 1232 людей со всех уголков земли, которые медитировали хотя бы раз в неделю в течение минимум двух месяцев. На один из вопросов, который звучал следующим образом: «Вы когда-нибудь сталкивались с особенно неприятными переживаниями, включая тревожные расстройства, страхи, негативные эмоции или мысли и тому подобное, которые могли быть вызваны практикой медитации?», утвердительный ответ дали 25,6% респондентов.

Наиболее распространенным побочным эффектом от медитации было ощущение беспричинной и не поддающейся контролю тревоги – с ней столкнулись 28% процентов мужчин и 23% женщин. Также отвечавшие на вопросы отметили, что зачастую во время медитации на них накатывает страх, в голову начинают лезть неприятные мысли.

Любопытно и то, что среди тех, кто констатировал у себя побочные для психики эффекты медитации, больше было тех, кто посещал специальные ретриты, где весь распорядок дня подчинен этой духовной практике, чем тех, кто никогда таких поездок не совершал.

Ученые говорят, что подобные негативные последствия от медитации упоминались в древних буддийских текстах, но на них особо не обращали внимание.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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