«Такой глупостью он не занимался»: отец Костомарова опроверг все слухи о фигуристе

В последнее время все внимание прессы приковано к Роману Костомарову. 10 января Олимпийского чемпиона экстренно госпитализировали с пневмонией. Состояние фигуриста настолько тяжелое, что его перевели в больницу в Коммунарке и подключили к аппарату ИВЛ. Отец Романа вышел на связь с порталом «360» и рассказал о самочувствии сына.

Мужчина сообщил: состояние спортсмена остается без изменений. «Ждем, все так же. Говорят, обследовали. Голова в порядке. Надеемся на лучшее», — высказался Сергей Костомаров.

Также отец Олимпийского чемпиона опроверг все домыслы вокруг его сына. Поговаривали, Роман усугубил свое здоровье окунанием в прорубь в крепкий мороз. Мужчина сообщил, что это — глупости, и призвал публику не верить сомнительным словам журналистов.

«Температура у него была, но в проруби он не купался. Такой глупостью он не занимался», — резюмировал Сергей.

Редакция «Passion.ru» желает Роману Костомарову скорейшего выздоровления!

Ранее Алена Косторная впервые прокомментировала свой переход в парное катание. Подробности читайте в этой статье.