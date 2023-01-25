«Сидим на иголках»: семья Романа Костомарова не находит себе места из-за болезни фигуриста

В последнее время все внимание прессы приковано к Роману Костомарову. 10 января фигуриста экстренно госпитализировали с пневмонией, и только на днях стали появляться новости о положительной динамике в его состоянии. На фоне такого ажиотажа вокруг Олимпийского чемпиона, все перестали обращать внимание на чувства семьи Романа. В новом интервью для портала «МАТЧ ТВ» Евгения Медведева рассказала, как переживают случившуюся трагедию родственники фигуриста.

По словам девушки, Оксана Домнина, супруга Костомарова, не находит себе места от беспокойства за избранника. Вот почему Евгения сейчас старается лишний раз не тревожить ее своими вопросами.

«Сидим на иголках, читаем новости. Надеюсь, все обойдется. Рома крепкий, он — настоящий боец по жизни. Мы все молимся за его здоровье. Ситуация очень страшная», — высказалась Медведева.

Ранее источник, приближенный к ситуации, рассказал о состоянии Олимпийского чемпиона на данный момент. Подробности читайте в этой статье.