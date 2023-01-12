«Сглазили»: ясновидящая предсказала будущее Романа Костомарова

Последние два дня были не самыми благоприятными для всех любителей фигурного катания. 10 января стало известно, что Романа Костомарова экстренно госпитализировали с пневмонией. По последним данным, состояние Олимпийского чемпиона до сих пор остается тяжелым, поэтому поклонники спортсмена и все его близкие не прекращают молиться о здоровье мужчины. В эксклюзивной беседе с изданием «МК» ясновидящая Саона рассказала, какое будущее ждет фигуриста.

По словам медиума, такие серьезные проблемы Романа связаны с тем, что его сглазили. Саона поспешила всех успокоить: мужчина сможет восстановиться, но для этого ему придется меньше появляться на публике. Только так Олимпийский чемпион сможет преодолеть все трудности, которые ему уготовил 2023 год.

«Карты однозначно подтверждают, что его сглазили. Когда вокруг человека начинаются разговоры, обсуждения, это может проявиться либо сразу, либо через какое-то определенное время. То, что человек задет энергетически, — это точно. Восстановиться он однозначно сможет, так как у него сильный ангел-хранитель. Но реабилитационный процесс ему однозначно требуется», — резюмировала ясновидящая.

Редакция «Passion.ru» желает Роману скорейшего выздоровления, а его близким и семье сил и терпения!

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