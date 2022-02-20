Россия на Олимпиаде: чем для нас обернулись Игры
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Фото: /www.instagram.com/olympic_russia/
«Я думаю, это успешные Игры для наших ребят, успешное выступление. Мы перед Играми предполагали, что можем побороться за 30 медалей, прогноз совпал. Единственное, что хотелось бы, конечно, чтобы ряд серебряных медалей в следующий раз перешел в разряд золотых», — прокомментировал результаты глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Больше всего медалей в копилку российской команды принесли лыжники — 11. Александр Большунов взял золото в скиатлоне и марафоне. Также россияне победили в мужской и женской эстафетах. Фигуристы завоевали шесть медалей. Здесь не обошлось без трагедий.
На протяжении последних дней весь мир следил за развернувшимся вокруг фигурного катания скандала. Камила Валиева, завоевавшая золото в командном турнире, подверглась жесткой травле из-за положительного допинг-теста.
После семичасового заседания Спортивного арбитражного суда Валиева все же получила право участвовать в одиночных катаниях. Однако все волнения не прошли бесследно для морального состояния Камилы. По итогам короткой программы она стала первой, но после произвольной оказалась лишь на четвертом месте. Золото и серебро достались другим подопечным тренера Этери Тутберидзе Анне Щербаковой и Александре Трусовой.
Неудача не сломила дух Камилы Валиевой, и спортсменка намерена продолжать карьеру в большом спорте и покорять через четыре года другие Олимпийские игры.
Фото и видео: /www.instagram.com/olympic_russia/