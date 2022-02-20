Россия на Олимпиаде: чем для нас обернулись Игры

Больше всего медалей в копилку российской команды принесли лыжники — 11. Александр Большунов взял золото в скиатлоне и марафоне. Также россияне победили в мужской и женской эстафетах. Фигуристы завоевали шесть медалей. Здесь не обошлось без трагедий.

На протяжении последних дней весь мир следил за развернувшимся вокруг фигурного катания скандала. Камила Валиева, завоевавшая золото в командном турнире, подверглась жесткой травле из-за положительного допинг-теста.