Российский пловец в маске котика взял очередное золото в Токио и поставил мировой рекорд

Евгений Рылов получил вторую золотую медаль на Олимпиаде в Токио – на этот раз на дистанции 200 метров на спине. Одновременно он установил мировой рекорд.

Стоит отметить, что российский пловец привлек к себя много внимания на Олимпиаде. Недавно он очень расстроился, что не смог подняться на пьедестал в своей маске с котиком, которой он удивил всех ранее.