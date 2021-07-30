Российский пловец в маске котика взял очередное золото в Токио и поставил мировой рекорд
Евгений Рылов получил вторую золотую медаль на Олимпиаде в Токио – на этот раз на дистанции 200 метров на спине. Одновременно он установил мировой рекорд.
Стоит отметить, что российский пловец привлек к себя много внимания на Олимпиаде. Недавно он очень расстроился, что не смог подняться на пьедестал в своей маске с котиком, которой он удивил всех ранее.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @evgesh.rylov2396
По его словам, маску ему подарила его девушка, и потому забавный аксессуар очень ему дорог.
А вторая победа снова привлекла внимание к спортсмену, на этот раз не самое приятное.
Его конкуренты победу не простили и позволили себе неоднозначные высказывания:
«Я испытываю огромное психологическое давление, потому что плыл в гонке, которая, вероятно, не была чистой», – заявил серебряный призер, американец Райан Мерфи.
Позже он, впрочем, отметил, что не имел в виду Евгения.
«Хочу прояснить: мои слова не должна звучать как обвинения. Я поздравляю Евгения и Люка, они проделали невероятную работу, они оба — очень талантливые пловцы. Здесь я общался с исполнительным директором FINA, и мы обсуждали вопросы, которые необходимо прояснить», – заявил он.
Фото: Instagram Евгения Рылова
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