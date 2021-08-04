Российские синхронистки взяли золото — одна из них поставила новый мировой рекорд

Кроме того, возникли и технические неполадки — на выступлении девушек перепутали музыку, что заставило их сбиться.

Зла на диджея девушки не держат и даже подшутили над ним.

«Он сразу извинился, а вечером каждой из нас написал в Instagram, попросил прощения. Но мы на него зла не держим», — сказала Колесниченко журналистам ТАСС.

«Я его предупредила, что когда он увидит нашего тренера Татьяну Евгеньевну, то ему надо бежать как Форрест Гамп. Он сначала даже очень испугался, но мы все воспринимаем это как шутку. Мы с ним знакомы на протяжении многих лет, просто странно, что каждый раз это происходит с российской командой».

Однако, несмотря на все трудности, спортсменкам удалось доказать, что они лучшие.