Российские синхронистки взяли золото — одна из них поставила новый мировой рекорд
Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко стали лучшими, представив произвольную программу дуэтов, и взяли золотую медаль. Кроме того, Ромашина еще и установила мировой рекорд, став самой титулованной российской спортсменкой в истории летних Олимпийских игр — у девушки уже шесть золотых медалей.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kolesnichenko_svetlana
На счету России на Олимпиаде эта золотая медаль стала 14-й. Команда нашей страны находится на 6 месте в олимпийском зачете, в общей сложности у страны 52 медали.
У синхронисток в Токио возник ряд сложностей, которые, однако, не смогли помешать девушкам. Им запретили выступить в купальниках с медведями, а позже проблемы возникли и с музыкальной композицией — россиянкам запретили прозвучавшее слово «Россия».
Кроме того, возникли и технические неполадки — на выступлении девушек перепутали музыку, что заставило их сбиться.
Зла на диджея девушки не держат и даже подшутили над ним.
«Он сразу извинился, а вечером каждой из нас написал в Instagram, попросил прощения. Но мы на него зла не держим», — сказала Колесниченко журналистам ТАСС.
«Я его предупредила, что когда он увидит нашего тренера Татьяну Евгеньевну, то ему надо бежать как Форрест Гамп. Он сначала даже очень испугался, но мы все воспринимаем это как шутку. Мы с ним знакомы на протяжении многих лет, просто странно, что каждый раз это происходит с российской командой».
Однако, несмотря на все трудности, спортсменкам удалось доказать, что они лучшие.
Фото: Instagram Светланы Ромашиной, Светланы Колесниченко
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!