Российская фигуристка исполнила четверной риттбергер — это первый случай в истории

Девочка тренируется под руководством российского тренера Этери Георгиевны Тутберидзе. Юная фигуристка с малых лет старательно занимается фигурным катанием. И долгие годы тренировок привели к невероятному достижению. Во время участия в произвольной программе на Кубке России в Перми Аделии удалось исполнить сложный элемент. Спортсменка прыгнула каскад из четверного риттбергера и двойного тулупа. Ранее ни одной женщине в мире не удавалось выполнить данный элемент в рамках одиночных соревнований.

Несмотря на то, что Аделия исполнила четверной риттбергер, члены жюри отметили недокрут в четверть оборота во время выполнения элемента. Фигуристка пыталась повторить его, однако ей этого сделать не удалось и она упала. За данный прокат на соревнованиях 14-летняя спортсменка получила 147,15 балла.

Помимо четверного риттбергера Аделия Петросян во время произвольной программы на Кубке России исполнила также несколько сложных элементов. Ими являлись: тройной риттбергер, тройной флип + тройной тулуп, тройной флип + тройной сальхов через ойлер и тройной лутц.