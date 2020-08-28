Превратившаяся в стройную красотку мать 5 детей раскрыла секрет своего преображения
Фото: Instagram lella.fit
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, после рождения пятого ребенка женщина весила 90 килограммов, была тучной и рыхлой. Она признается, что едва могла ходить из-за постоянных болезненных ощущений в мышцах, и ей совершенно не нравилось собственное отражение в зеркале. Габриэль признается, что сама виновата в том, что запустила себя, потому что вела малоподвижный образ жизни, ее распорядок дня вращался исключительно вокруг расписания детей, питалась она исключительно полуфабрикатами. Но три года назад, в 2017 году ей все надоело, и она решила полностью измениться.
Чтобы не растерять решимость, она решила купить 12-недельный курс тренировок у личного тренера. Занятия были идеальны для фитнес-неофитов: «Я отжималась от стены, прыгала, выполняла упражнения без отягощения, и даже в таком лайт-режиме еле могла ходить из-за боли в мышцах. Я не видела огромных физических результатов. Но это был вызов. Мне хотелось перестать быть непригодной и нездоровой», – призналась она, а потому продолжила работать, несмотря на сопротивление.
Поначалу Габриэль не следовала плану питания, который шел в дополнение к упражнениям, но стала больше ходить по дому, а затем стала бегать. Постепенно и бутерброды на белом хлебе и пироги она естественным образом заменила на более здоровые альтернативы, уменьшила порции, перестала бездумно есть печенье с кофе и оставшиеся после детского обеда булочки с колбасой, зато стала получать удовольствие от овощей и фруктов. Женщина не стала полностью лишать себя угощений, но распределяет их таким образом, чтобы вкусные вредности, а также паста и хлеб приходились на дни, когда она тратит максимальное количество энергии. «Мой секрет очень прост и заключается в том, что есть можно все, но еда должна быть качественной и в разумных пропорциях, а также тренировки с отягощениями 3 раза в неделю. И так больше трех лет без перерывов и отговорок», – написала она в одном из постов.
К концу 2019 года Габриэль гордо зафиксировала, что похудела на целых 5 размеров и 30 килограммов, стала более сильной, мышечной: «Я сильно похудела, затем немного набрала вес, затем был откат и я поправилась, еще я нарастила мышцы, потеряла их – это был путь проб и ошибок. Сейчас я сосредоточена на беге на длинные дистанции и силовых тренировках. Мои цели постоянно меняются, как и мой распорядок и диета, но в целом сейчас я очень довольна собой», – призналась Габриэль.
Фото: Instagram lella.fit
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