«Правильно делает»: названа причина, по которой супруга Романа Костомарова хранит молчание

Совсем недавно в Сети появились тревожные новости о том, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Правда, семья фигуриста по-прежнему ничего не комментирует и не выходит на связь с прессой. В эксклюзивной беседе с изданием Газета.Ru Светлана Журова рассказала, как Оксана Домнина переживает трагедию с супругом.

По словам спортсменки, возлюбленная фигуриста устала бороться со сплетнями. Вот почему она не дает никаких комментариев для СМИ. Кроме того, Оксана предпочла справляться с бедой и без дружеской помощи. Журова предлагала свое содействие в этой непростой ситуации, но Домнина не стала ей отвечать.

«Понимаю ее: она боится, что через каких-нибудь врачей информация просочится, пресса попытается найти ход, лазейку. Я писала по-дружески, хотела узнать о состоянии, но она не хочет отвечать — и правильно делает», — высказалась Светлана.

Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на последние новости о Романе Костомарове. Подробности читайте в этой статье.