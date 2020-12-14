Подросток заработал 48 миллионов рублей на видеоиграх благодаря матери

Женщина и ее 16-летний сын Бенджи живут в городе Санбери-на-Темзе, графство Суррей. Мальчик увлекся видеоиграми в 15 лет после того, как получил травму колена. Из-за проблем со здоровьем ему пришлось отказаться от карьеры в спорте, однако он выбрал другой спорт и теперь является одним из наиболее успешных игроков в Fortnite в мире.

На сегодняшний день подросток заработал более 500 тысяч фунтов (48,7 миллиона рублей). За успехи в киберспорте Бенджи благодарит мать.