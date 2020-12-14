Подросток заработал 48 миллионов рублей на видеоиграх благодаря матери
Фото: instagram.com/benjyfishy
Женщина и ее 16-летний сын Бенджи живут в городе Санбери-на-Темзе, графство Суррей. Мальчик увлекся видеоиграми в 15 лет после того, как получил травму колена. Из-за проблем со здоровьем ему пришлось отказаться от карьеры в спорте, однако он выбрал другой спорт и теперь является одним из наиболее успешных игроков в Fortnite в мире.
На сегодняшний день подросток заработал более 500 тысяч фунтов (48,7 миллиона рублей). За успехи в киберспорте Бенджи благодарит мать.
Как уточнила мать киберспортсмена, сын тренируется по 12 часов в день у себя дома. У него есть свой преподаватель. Кроме того, Бенджи успевает ходить в спортзал, чтобы поддерживать форму.
При этом Анна сама тренирует молодых геймеров. «Я думаю, нам нужно рассматривать игроков как молодых актеров, которые часто находятся на домашнем обучении», — рассказывает она.
По мнению матери, киберспорт открывает молодому поколению возможности для построения карьеры. «Только небольшой процент игроков становятся профессионалами, как и в футболе. Можно заняться менеджментом, организовывать трансляции или стать тренером», — добавила она.
Фото: Instagram/@benjyfishy, pixabay.com
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