Почему холод – идеальное время для спорта и 5 упражнений, которые можно делать где угодно

Фитнес-инструктор Джи Лири разработала несколько упражнений, которые можно выполнять хоть осенью, хоть зимой где угодно. Первое из них – листья. Обеими руками загребите охапку осенней листвы, поднимите над головой и швырните на землю. Это задействует большую часть мышц верхней части тела, включая плечи и грудные мышцы. Второе упражнение – снег. Выберите заснеженное поле и идите по нему, вынимая ноги из сугробов и при этом сохраняя равновесие. Это не только весело, но и прокачивает ноги и улучшает физическую выносливость. Третье упражнение – лужи. Оно отлично подходит для выполнения плиометрических прыжков. Чем больше лужа, тем лучше. Просто убедитесь, что сможете преодолеть дистанцию, чтобы не промочить ноги. Это отличный вариант высокоинтенсивной тренировки на развитие выносливости и сжигание жира. Четвертое – подъемы в гору. Это способ накачать ягодицы и укрепить сердце. Лучше поднимайтесь в гору в плохую погоду, чтобы улучшить координацию и укрепить мышцы-стабилизаторы. И пятое упражнение – скамейка. Отжимайтесь от скамьи в парке, это укрепит мышцы груди, плеч и улучшит осанку, только лучше делайте это в перчатках, чтобы руки не замерзли.

Фото: freepik

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