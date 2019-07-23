Персональный тренер звезд рассказала, как максимально быстро получить идеальный пресс

48-летняя инструктор и автор онлайн-платформы для занятий фитнесом, которая помогла 250 000 женщин выстроить тело своей мечты, поделилась 5 советами, которые помогут получить идеальный пресс. Их приводит онлайн-издание Daily Mail UK.
Замените вечерние тренировки утренними – это первый совет от Харрис: «Я считаю, что занятия по утрам настраивают людей на продуктивную работу в течение дня. Кроме того, у вас будет меньше шансов перекусить шоколадом, когда вы чувствуете себя прекрасно, после того как встали рано и сходили в спортзал».
Следующий секрет плоского, подтянутого пресса заключается в комбинации нагрузок, которые воздействуют не только непосредственно на мышцы живота, но и на бедра и поясницу. «Несколько моих любимых упражнений, – добавляет тренер, – разные виды планок, в том числе и боковая, подъемы ног, упражнение «Альпинист».
Третья рекомендация от звездного тренера – добавьте вес: «Один из лучших способов тонизировать пресс – это перегрузить мышцы, добавив вес, например, делая планку с балансиром на спине. Но будьте осторожны, чтобы избежать травм».
Еще один совет – создайте дефицит калорийности: «Если хотите похудеть и получить плоский живот, сжигайте калорий больше, чем потребляете». При этом тренер отмечает, что урезание калорийности не должно идти в ущерб питательной ценности пищи, баланс белков, жиров и углеводов никто не отменяет.
«Когда вы пытаетесь избавиться от лишнего жира, лучше всего ограничить количество приемов пищи тремя основными, потому прекращайте перекусывать. Калорийность снеков, даже от полезных, очень высока», – так звучит пятый совет от Сесилии Харрис.
Также суперзанятым людям, которые не могут выкроить время на поход в зал (или используют эту причину в качестве отговорки), тренер рекомендует заниматься дома – при помощи видеоуроков или фитнес-приложений, а также вносить занятия в свое расписание заранее, это помогает сделать тренировки частью рутины.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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