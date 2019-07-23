Персональный тренер звезд рассказала, как максимально быстро получить идеальный пресс

48-летняя инструктор и автор онлайн-платформы для занятий фитнесом, которая помогла 250 000 женщин выстроить тело своей мечты, поделилась 5 советами, которые помогут получить идеальный пресс. Их приводит онлайн-издание Daily Mail UK.

Замените вечерние тренировки утренними – это первый совет от Харрис: «Я считаю, что занятия по утрам настраивают людей на продуктивную работу в течение дня. Кроме того, у вас будет меньше шансов перекусить шоколадом, когда вы чувствуете себя прекрасно, после того как встали рано и сходили в спортзал».