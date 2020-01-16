От хорошего сна до управления стрессом: без каких изменений в жизни вы никогда не станете стройнее

«Я сама была шокирована, когда сравнила эти сними. Это важное сообщение, которым я хочу поделиться, потому что мы порой слишком увлечены тем, что показывают нам весы. И я не исключение. Однако сейчас мое тело на килограмм тяжелее, чем раньше, но при этом оно в гораздо лучшей форме», – поясняет молодая женщина.

Чтобы добиться подобных результатов, Софи внесла небольшие изменения в свою жизнь, главное из которых – силовые тренировки, 10 000 шагов в день и отслеживание того, что именно она ест. Кроме того, тренер заявляет, что изменения будут не столь значительны, если при этом не соблюдать режим сна и отдыха, а также управлять уровнем стресса.