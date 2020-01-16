От хорошего сна до управления стрессом: без каких изменений в жизни вы никогда не станете стройнее
По словам Софи, которые приводит британский онлайн-таблоид Daily Mail, весы – неотъемлемая часть диеты, но не самая важная. Если ориентироваться только на те цифры, которые они показывают, вы «никогда не сможете увидеть всю картину целиком». Для иллюстрации она поделилась фотоколлажом, на котором она весит 62 и 63 килограмма, при этом качество тела разительно отличается.
Фото: Instagram
«Я сама была шокирована, когда сравнила эти сними. Это важное сообщение, которым я хочу поделиться, потому что мы порой слишком увлечены тем, что показывают нам весы. И я не исключение. Однако сейчас мое тело на килограмм тяжелее, чем раньше, но при этом оно в гораздо лучшей форме», – поясняет молодая женщина.
Чтобы добиться подобных результатов, Софи внесла небольшие изменения в свою жизнь, главное из которых – силовые тренировки, 10 000 шагов в день и отслеживание того, что именно она ест. Кроме того, тренер заявляет, что изменения будут не столь значительны, если при этом не соблюдать режим сна и отдыха, а также управлять уровнем стресса.
Эти составляющие являются обязательным условием устойчивой потери веса и сохранения достигнутых результатов. По ее словам, 8 лет назад, когда она только начала свой путь к трансформации тела, ее главной мечтой было привыкнуть есть суперфуды и чисто питаться. Однако из-за того, что она ела довольно много и при этом не тренировалась правильно, никогда не могла достигнуть желанной формы и нарастить мышечную массу. «Ваше питание будет определять ваш вес, а ваши тренировки – ваши мышцы и форму, потому так необходимы силовые тренировки», – пояснила Софи.
Кроме того, тренер добавила, что очень важно быть активными в течение дня: мытье посуды, подъем по лестнице, а не на лифте, прием витаминов, прогулки на свежем воздухе – все эти действия также помогают вам похудеть в дополнение к регулярному режиму тренировок, правильному питанию и хорошему ежедневному сну.
Фото: vostock-photo, Instagram
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