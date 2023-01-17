«Осознала, что нужны перемены»: Косторная впервые прокомментировала свой переход в парное катание

Вчера весь мир отечественного фигурного катания потрясла неожиданная новость. Стало известно, что чемпионка Европы Алена Косторная завершила свою карьеру одиночницы и перешла в парное катание. Вместе с Георгием Куницей девушка теперь будет тренироваться у Сергея Рослякова. В эксклюзивном интервью для «ТАСС» спортсменка впервые прокомментировала ситуацию.

В последнее время Косторная испытывала серьезные проблемы со здоровьем. Этой осенью девушке даже потребовалась операция бедра, поэтому в сезон спортсменка не входила, но при этом в конце 2022 года она анонсировала свою новую короткую программу, которая вызвала восторг у публики. Но, внезапно для всех, Алена осознала необходимость перемен, поэтому она решилась на отважный шаг.

«Мне всегда нравилось парное катание. Дух захватывало от всех выбросов, подкруток и поддержек, всегда смотрела с восхищением. В жизни спортсмена в какой-то момент всегда приходится делать выбор, когда приходит осознание, что что-то надо менять. Иногда это переход от тренера к тренеру, а иногда переход в другой вид. Я не стала исключением», — высказалась чемпионка Европы.

Косторная сообщила, что уже овладела многими парными элементами, однако с заявлениями о возвращении в большой спорт она не спешит. Сейчас фигуристка и ее новый партнер находятся на совместном отдыхе. Только после возвращения они будут принимать решение о дальнейшем продолжении карьеры.

«Сейчас я уже владею 75% поддержек, тройным выбросом, подкруткой, пока еще двойной, тодесом. О большом спорте мы толком с Сергеем Сергеевичем не говорили. Конечно, у нас в голове есть планы выступать на соревнованиях, но вот получится ли их реализовать — покажет время», — резюмировала Алена.

Остается только пожелать здоровья и покорения прежних спортивных вершин одной из самых талантливых фигуристок — Алене Косторной!