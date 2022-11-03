«Он неповторим»: Евгению Плющенко – 40

Евгений Плющенко является одним из самых выдающихся спортсменов России: за свою карьеру фигурист дважды выиграл Олимпийские игры, семь раз чемпионат Европы и десять раз национальное первенство. Ни один спортсмен мира пока не смог повторить успех Евгения. Сегодня Плющенко отмечает свой юбилей: мужчине исполнилось 40 лет.

40 лет жизни, 35 из которых спортсмен провёл на льду. За это время, безусловно, он сделал свой вклад в развитие фигурного катания: Плющенко стал первым, кто приземлил на соревнованиях каскад 4 тулуп-3 тулуп-3 риттбергер, он же является единственным фигуристом, кто прошёл 4 Олимпиады и на каждой из них поднимался на пьедестал почета. Запомнилась карьера Евгения и яркой дуэлью с Алексеем Ягудиным. Многие эксперты говорят о том, что век Плющенко и Ягудина стал золотым для отечественного фигурного катания.

Последние соревнования для Евгения прошли на Олимпиаде в Сочи, тогда же вместе с другими фигуристами он выиграл командное первенство. Бороться за медаль в личных соревнованиях спортсмену не удалось: за несколько минут до выступления Плющенко снялся с турнира из-за обострившейся травмы. На этом соревновательная деятельность фигуриста закончилась.

Сегодня одним из первых поздравил юбиляра его бессменный тренер – Алексей Мишин. «По широте творческого диапазона я бы именно Женю назвал Шекспиром фигурного катания. Да и по жизни этот человек, безусловно, неповторим. Я бы хотел поздравить Евгения и пожелать ему и его близким всего самого доброго», - трогательно обратился Мишин к своему ученику.

ФОТО: Веленгурин Владимир/East News