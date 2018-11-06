Ольга Бузова рассказала, как накачала идеальный пресс за месяц: «Все тело болит от таких резких нагрузок»

Ольга Бузова продолжает удивлять. Чуть больше месяца назад она демонстрировала плоский живот во время короткой поездки к озеру. А сегодня — похвасталась «кубиками». Этот впечатляющий результат оказался «побочным эффектом» подготовки к шоу: певица наняла хореографа, который поставил ей непростой танец, и теперь без устали репетирует.

«И днем и ночью готовлюсь к своему шоу "Принимайменя". Я вообще не понимаю, спала ли я сегодня или пережидала время, чтоб поехать вновь репетировать. Пока все тело болит от таких резких нагрузок, но есть и приятные моменты: вырисовывается красивый рельеф. Пойду дальше учить движения», — написала она.